政Whats噏：安老院有工無人做　陳家珮：1員工對90院友

雖則話疫情推高失業率，但依然有行業苦惱於人手短缺。議員陳家珮日前喺一個訪談節目中提到，安老院舍欠缺新血入行，從業員不足嘅情況，喺疫情之下更見緊絀，佢話曾有某安老院向佢訴苦，話第5波疫情最嚴峻嗰幾日，好多員工都不幸確診，以致院舍內曾一度只得一位前線員工，去照顧90位老人家！

陳家珮指護理業界所欠嘅員工額高達3成，點樣填補空缺，實在相當迫切。儘管引入內地員工都係一個解決方法，然而為保本地勞工權益，招請外勞相當謹慎，護理業即使可以僱用內地人，但亦有其限額。況且有業界同佢反映，指申請程序緩慢，批一個內地員工來港可能要花大半年時間，可謂緩不濟急。

雖然可以研究簡化申請外勞程序，但陳認為培訓本地新血先至係長遠做法。之不過，要幫臥床長者轉身、餵食、抺身同去廁所等前線工作，好多後生仔都會嫌「唔夠型」、好辛苦。再者，安老院員工即使具有保健員資格，理論上有機會轉型做護士，然而兩者之間困難重重。佢話依家嘅後生仔講求人生規劃，若覺得投身護理業前景有限，難免卻步。

陳家珮又話，香港正面對人口老化，上年紀嘅人愈來愈多，對安老院舍嘅需求只會更加殷切，當局真係要想下辦法，點樣解決業界嘅人手問題。