車Cam直擊：兩學生攝車罅過馬路　司機響按嚇退　網民讚做得好

馬路如虎口，學生要謹守！近日新冠肺炎疫情緩和，全港學校陸續恢復面授課堂，但路面安全須留神。今日(20日)網上流傳一段影片顯示，1名司機駕車從荃灣安賢街轉入荃景圍後，於燈位停下時，2名身穿校服的小學生正從錄片車輛及前車之間穿過，打算過對面行人路，由於該路段為雙線行駛路段，錄片車輛司機擔心2人發生危險，便響按提醒，2名學生哥亦嚇得立即退回原本的行人路，其時一輛電單車亦從後爬頭，鐵騎士亦向2名學生方向張望。

錄片車輛司機於上載影片後，向2名學生表示歉意，稱「嚇親你哋」，又留言道其實2名學生有望路面情況，「不過剩係望左邊，我提提佢(哋)費事出意外啫，最後我睥住佢哋都係乖乖地行返落去紅綠燈度過馬路」，他亦提到另一輛電單車於等燈號期間爬頭，似乎亦有問題。

不少網民稱讚該司機「做得好」、「好彩你醒目」；亦有網民留言道「你做得啱呀，等佢哋(2名學生)唔好亂咁過馬路」；另有人表示「其實師兄你救埋部電單車，佢揩到嗰兩個學生哥仲大鑊」；此外，有街坊留言稱「呢個位，唔止學生係咁，好多大人甚至老人家都係咁過馬路」