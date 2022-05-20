增56個地方納強檢　涉九龍灣麗晶花園及多區麥當勞大家樂

再增56個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(20日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該56個地方的人士，須於明日至後日(21日至22日)期間進行病毒檢測。

另外，截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來2周尚餘約97%預約名額，政府明日將於柴灣興民邨及九龍灣麗晶花園重開流動採樣站。

涉及多宗病例的地點如下：

1.鰂魚涌康柏徑10號康景花園C座

2.將軍澳南豐廣場6座

3.何文田愛民邨信民樓

4.屯門兆康苑兆暉閣

5.粉嶺嘉盛苑嘉揚閣

6.沙田愉翠苑愉居閣

7.大埔太和邨居和樓

8.荃灣海濱花園海雲閣

9.荔景邨風景樓

10.大埔大埔中心11座

11.屯門兆畦苑兆強閣

12.屯門大興花園2期2座

13.青衣長康邨康美樓

14.粉嶺花都廣場5座

15.元朗溱柏5座

16.荃灣麗城花園3期7座

17.荃灣翠濤閣3座

18.元朗紅棉圍6號興隆樓

19.天水圍天盛苑盛賢閣

20.屯門悅湖山莊13座

21.觀塘通明街15號觀塘戲院大廈B座

22.長沙灣碧海藍天5座

23.新蒲崗崇齡街19至21號百樂大樓

24.西營盤第三街163號廣豐臺1座

25.長沙灣昇悅居8座

26.香港仔漁暉苑天暉閣

27.天水圍天頌苑頌畫閣

28.屯門富泰邨美泰樓

29.屯門龍門居13座

30.將軍澳日出康城領都3座

31.將軍澳日出康城MALIBU 2A及2B座

32.土瓜灣欣榮花園1座

33.土瓜灣嘉景花園C座

34.大角咀帝柏海灣3座

35.九龍灣德福花園P1座

36.銅鑼灣伊利莎伯大廈A座

37.西營盤均益大廈2期B座

38.鴨脷洲海怡半島御雅居

39.北角新都城大廈B座

40.柴灣康翠臺6座

41.九龍灣麗晶花園1座

42.九龍灣麗晶花園13座

43.九龍灣麗晶花園15座

44.九龍灣麗晶花園17座

45.九龍灣麗晶花園20座

46.筲箕灣金華街7號地舖新鴻峰餐廳

47.鰂魚涌英皇道997號惠利大廈地下H舖莉苑美食

48.筲箕灣南安街1至7號嘉裕大廈1樓及地下B舖大家樂

49.北角英皇道416至438號新都城大廈地下大家樂

50.筲箕灣金華街5號地下成記雲吞麵

51.鰂魚涌太古城中心5樓505舖麥當勞

52.鰂魚涌太古城中心5樓3院MOViE MOViE Cityplaza

53.筲箕灣東大街159號東輝大廈地下至2樓麥當勞

54.筲箕灣愛東邨愛東商場地下11號舖麥當勞

55.筲箕灣金華街12至18號金威樓地下新釗記冰室

56.筲箕灣譚公廟道10號筲箕灣海事分處