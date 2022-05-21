雷霆22 : 冚深水埗無牌樓上吧及秀茂城賭檔　共拘36人

深水埗分區雜項調查隊及深水埗警區特別職務隊昨日（20）展開代號「雷霆2022」 及「虎撲」 行動，於晚上約10時，突擊搜查深水埗長沙灣道一單位，搗破一個懷疑無牌樓上吧，拘捕一名57歲女子，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「藏有酒類飲品可再販賣用途」、「經營無牌卡拉OK場所」及《預防及控制疾病 (規定及指示) (業務及場所) 規例》（第599F章）。警員亦於單位內拘捕17名男子及7名女子，年齡介乎於43歲至73歲，涉嫌違反「在沒有領有酒牌的處所飲酒」及《預防及控制疾病 (規定及指示) ( 業務及場所 ) 規例》（第599F章）。警員遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，共檢獲263罐啤酒及一批音響設備。所有被捕男女現正被扣留調查。

另外，秀茂坪警區反三合會行動組同日晚上展開代號「雷霆2022」反罪惡行動，突擊搜查康寧道一個住宅單位，搗破一個懷疑非法百家樂賭檔。行動中，1名姓翁(29歲)男負責人涉嫌「管理賭博場所」及違反「禁聚令」被捕，場內5男4女及1名內地女子(31至66歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕；他們同時亦涉嫌違反「禁聚令」被警方發出定額罰款通知書，所有被捕人士現正被扣查。此外，行動中共檢獲面值約1,300港元籌碼、7,500港元賭款及大量賭具。