大會堂60周年展覽　融合科技數碼　想像無垠

為慶祝60周歲，香港大會堂將舉辦一連串活動至年底，籌備兩年的誌慶展覽《想像無垠》穿梭昔日與現代，利用燈光、空間及布局，帶領參觀者重溫本港文化藝術的60年發展。展覽結合科技與藝術，並以想像為主軸串連5個展區。康樂及文化事務署表示，展覽呈現港人集體回憶及大會堂的社會價值，當中包括表演者第一次踏足舞台、邁進婚姻殿堂等片段，提供空間讓人慢慢細味及想像。

踏入展廳恍惚走入時光隧道，早期大會堂的面貌湧現，不期然令人憶起昔日在內欣賞節目的儒雅情懷。如同俄羅斯娃娃，大會堂的面紗逐層揭起。展區二則擔任香港文化萌芽的訴說者，回顧圖書館、專題博物館及演藝場地的蛻變及成長，見證知識帶來的新世界。步入80年代，藝團扎根，表演場地如同種子散落18區，透過互動裝置逐一品味。隨時間推移，邁入現代，展覽融合科技數碼，令人一嘗成為山水大師的滋味，感受藝術科技帶來的樂趣。

策展人廖鎮科說，展覽容許參觀者隨意走入，寓意大會堂過去與未來互相緊扣。將傳統藝術及新科技結合，參觀者能夠設計個人化的藝術化作品，既為參與者，亦為表演者，融合展覽，身體力行詮釋「人民大會堂」的精神。而康文署高級經理(大會堂)羅詠雯總結，大會堂將繼續承載榮譽而行，以無限可能性展望將來。