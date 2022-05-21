生產力局研低煙冥鏹及超微細纖維　環保又惠民

為爭取香港於2050年之前實現碳中和，政府多年來研究各種減碳方法，而香港生產力促進局透過綠色科技緩解企業的營運痛點，以及改善社區的環境問題，昨日(20日)公布兩大綠色科研項目「玄宇宙低煙冥鏹」及「萬用超微細纖維」成功獲得專利，並應用推出市場，以帶動企業源頭減廢，達致可持續發展。

據統計，全球華人每年燃燒超過1.2億噸冥鏹，相當於排放1,900萬噸二氧化碳。生產力局以半年時間研發出「玄宇宙低煙冥鏹」，並於今年日內瓦國際發明展奪得銀獎。「低煙冥鏹」減少使用木材，內含回收無機填料及助燃劑，其生產成本比傳統冥鏹僅增5%，二氧化碳排放量卻大減近30%，燃燒速度加快40%，能減少燃燒時釋放的煙塵及降低熱能，既環保又可減輕對化寶爐的損耗。該局正計劃與香港慈善機構合作，推行試燒計劃，如數據符合預期，將會與相關製造商商討合作，推出市場。未來亦會優化技術，將這項物料技術應用於其他以燃燒方式處置的紙料。

日常生活中常見的塑膠廢料亦難以自然分解，對環境造成負擔。生產力局在創新科技署創新及科技基金的支持下，成功研發成本低、透氣度高的「萬用超微細纖維」。「超微細纖維」透氣度比傳統纖維高約37%，透濕度提升2倍多，生產過程節能約20%。和納米纖維相比，其生產成本低5至10倍，產量高同時可自然分解。該局協助本地廠家生產可降解口罩，減少即棄口罩污染環境，而生產成本亦減70%。新冠疫情期間，當局善用該纖維輕薄透氣的特點，為安老院舍及住宿設施試產床單及被鋪用品，項目獲政府資助，並計劃於未來數月正式推出。