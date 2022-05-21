東方日報A1：搵食艱難　排隊破產

新冠疫情重創本港，疫魔造成的影響正一一浮現，破產管理署昨日公布上月個人破產、企業強制清盤呈請，發現兩者均急升，並創近兩年新高！其中破產呈請提交有930宗，較3月的130宗急升逾6.15倍，亦較2月的495宗升近一倍。針對企業的強制清盤亦同步急升，可謂排隊申請破產清盤。有經濟學者表示，破產申請者多為中小企東主等中產人士，預料他們的生意受到疫情影響，虧蝕或致資不抵債，傾盡家財後只能申請破產保護。亦有學者認為兩組數據急升，與政府防疫政策僵化、支援措施滯後致錯失時機有關，促政府及時檢討防疫措施，避免過緊措施衝擊更多中小企。

破產管理署最新數據顯示，4月有930人申請破產，數字較去年4月的640宗，按年上升超過四成，若與上月比較，更大增6.15倍，最新破產申請已創自2020年5月的2,079宗的新高。今年首4個月，破產呈請累計已有2,120宗。至於4月發出接管或破產令有389宗，較3月的105宗同樣升2.7倍。

企業方面，上月強制清盤呈請有68宗，同樣較3月的7宗急升逾8.7倍，按年升一倍，重返2020年5月時水平。而企業強制清盤呈請的首4月累計有143宗。

對於兩組數據急升，破產管理署亦解釋，由於疫情影響，司法機構在3月至4月實施特別上班安排，導致期間提交的呈請書數目以及頒布的破產令和清盤令數目波動，3月及4月相關數據因而受到影響。

香港樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基表示，破產宗數大增反映中小型公司於第5波疫情的困境嚴峻。他解釋，眾多中小企並非以私人公司的形式運作，公司與個人的財政「匯集一身」，一旦遇上逆境，經營者往往以變賣個人資產的方式養活生意，而本港眾多中小企多是經營零售、餐飲商店，這些行業亦最受疫情及政府防疫措施的衝擊，加上政府的社交距離禁令在4月仍大部分時間維持，以致部分經營者未能再獲得貸款，「捱不到下去」。

中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波坦言，破產及清盤急升，反映政府的支援「遲咗好多」。他解釋，第5波疫情於1月已來襲，當時港府已推出第5輪「防疫抗疫基金」等支援業界，到第6輪基金推出，「援助遲遲未到東主的手」，期間東主只能靠借貸維持現金流，但累積金額持續上升，銀行因其未能償債的風險過高，已不願再融資，導致資金鏈斷裂，未能還款的情況下只能破產。

李兆波認為，港府需重新研判防疫政策的鬆緊，若過於嚴厲而未有提供適切支援時，只會令經濟重挫，不同階層的生活受損，得不償失。李亦提醒中小企東主，仔細判斷經濟環境、疫情持續的情況，計算公司將來面對的風險，適時需考慮「忍痛止蝕」，減少潛在的損失，保留一筆資金，以便未來「東山再起」。

對於未來破產之勢會否繼續上升，他們均指本月破產數字料不會再急升，但可能維持相近水平或稍微緩和。其中一個原因是法院的特別上班安排或令呈請宗數滯後，上月數據爆發之後，未來的數據或趨平穩。

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