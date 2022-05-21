放寬疫苗通行證惹議　李錦滔反對放寬　倡取消熔斷恢復世界接軌

本月底疫苗通行證進入第3階段，屆時年滿12歲市民須打3針才可進入食肆等處所，惟有專家認為第5波已築起免疫屏障，建議豁免60歲以下成年人進入指定處所使用「疫苗通行證」。香港內科醫學院院長李錦滔今早(21日)在電台節目表示，不同意有關說法，稱從公共衞生角度，社會要達致群體免疫不應區分年齡，而醫療和健康衞生亦要講求公平，60歲以下人士豁免在執行上亦有難度，不可能每次要求進入處所人士出示身份證明。

李引述英國衞生部門數據，指接種疫苗可以減低病毒傳播及受感染的機會，接種2劑疫苗後中和抗體和T細胞都會隨時間減退，有需要接種加強劑，接種疫苗亦可以減低感染後出現長新冠症狀的機會。他又指，目前每日有200至300宗確診，證明社區有一定傳播鏈，但社會已出現抗疫疲勞，放寬社交距離措施是有必要。

對於有帶BA.2.12.1變種病毒的個案流入社區，李認為疫苗對這種病毒仍有一定保護作用，目前社會逐漸復常，海外入境人士有隔離檢疫安排，大部分輸入個案都能在檢疫酒店被發現，倡當局研究是否適當時候改變或取消航班熔斷機制，讓香港與世界重新接軌。