第5波病患充斥竹篙灣　主管認初期分工差　醫護要處理房間問題

因應本港新冠疫情緩和，政府停運多間方艙醫院，但竹篙灣社區隔離設施仍然運作，接收需要隔離人士。曾在竹篙灣工作的醫管局社區隔離設施主管醫生黎靖匡表示，第5波疫情最初來得很急，一開始每日有數百人入住社區隔離設施，承認當時跨部門未建立很好的工作關係，導致分工不理想，例如醫護要處理房間問題，保安局要解決醫學問題。

黎表示，竹篙灣隔離設施鄰近置有醫療站「特別座」，專門接收長幼及長期病患等高風險人士，方便及早監測患者最新情況。他稱，特別座單位設有無障礙設施和平安鐘服務，每日有外展醫護定時探訪高風險患者，包括量血壓、血含氧量及詢問病徵。他提到，由於現時已收緊入住隔離設施的條件，如長期病患情況複雜，近期發生較大健康問題，例如中風、心臟病發，將轉介至其他醫院隔離設施。

社區隔離設施病房經理黃志亮表示，如處理上呼吸道感染情況，醫生亦可透過遙距醫療，為隔離人士處方藥物，未來會研究將遙距醫療擴展至局方的其他設施，在有限人手下盡量支援更多病人。