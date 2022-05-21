水上的士重投服務　逢周日增中環至大澳線　來回位位130元

「水上的士」受第5波疫情影響一度停運，隨着疫情回穩，以及政府進一步放寬社交距離措施，水上的士已於今日(21日)重新投入服務，同時宣布將增設直航由中環往返大澳船程，本月29日起逢周日開航，來回票價為130港元，單程航程時間約為90分鐘，方便市民趁周日出遊大澳。

香港水上的士表示，直航中環往返大澳的船程逢周日開航，僅設兩班，首班於早上9時30分，在中環9號碼頭開出，另外一班則於下午4時15分，在大澳公眾碼頭開出，來回票價每位130港元，大小同價；3歲以下的嬰幼兒則免費。專船將途經葵青貨櫃碼頭、青馬大橋、屯門黃金海岸、香港國際機場、港珠澳大橋橋底附近(慢駛)及將軍石，並指需視乎運氣，更有機會看見中華白海豚。

拖足20年的「水上的士」去年7月起啟航，屬觀光及旅遊性質，自去年7月1日提供有限度服務，逢周六有航班經尖東來往紅磡及中環。為配合西九文化區M+博物館開幕，營辦商去年11月起又開辦另一短途路線，逢周日及公眾假期提供2個航班經西九來往中環及尖東。上述航線因應疫情爆發，分別於今年1月16日及2月9日起暫停。立法會最新文件顯示，水上的士去年總乘客量為3,569人，即月均客量不足600人。