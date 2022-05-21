葉劉淑儀轟公務員表現欠承擔　料高層倡加薪7.26%不被大眾接納

影響公務員調薪幅度的「薪酬趨勢調查」日前出爐，其中顯示經扣除遞增薪額開支，高級公務員薪酬趨勢淨指標為7.26%，加幅備受爭議。身兼行政會議成員的議員葉劉淑儀今早(21日)於電台節目表示，現時社會有不少人失業或開工不足，認為相關的加幅令大眾很難接受，又指行會將綜合社會經濟、政府負擔、公務員士氣及通脹等6大因素審視加幅，因此認為最終不太可能單按調查結果加薪7.26%。

對於有公務員的工作表現受到批評，葉劉淑儀則指部分公務員過於重視程序，是「避風險、無承擔」的表現，例如屋宇署、地政總署被指批則、改則太慢，但認同公務員有為香港作出貢獻，故不能一概而論。

而就候任行政長官李家超日前公布設立文化體育及旅遊局、分拆運輸及房屋局，及增設3名副司長等政府架構重組方案，葉劉淑儀予以支持，認為重組有其必要，因現時部分政策局，例如運輸及房屋局管轄範圍太闊，需要分拆為兩個政策局，並有必要增設文化體育及旅遊局。至於律政司將增設副司長，葉劉淑儀亦認為有需要，因香港是國際仲裁中心，律政司工作較10年前多，亦要多出席國際會議，向外界解說《憲法》及《基本法》，加上目前的環境下，有不少關於香港司法制度的負面報道，故須做更多推廣與解說。