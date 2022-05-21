香港首次錄得罕見黔舌蛛　團體設網頁介紹提高公眾生態知識

香港戶外生態教育協會2021年6月至2022年1月期間，在港九新界大嶼山共36條路線上進行了蜘蛛觀察，共收集到4,783筆有效蜘蛛紀錄，包括33科及135屬。當中發現的2科蜘蛛觀察未曾被《世界蜘蛛名錄》及《香港蜘蛛圖鑑》記錄於香港有所分布，而其中黔舌蛛屬更是香港範圍內的首次觀察。

調查收集的影像紀錄同時列出蜘蛛出沒時間、季節、地點及成熟程度等數據，以大木林蜘蛛為例，長達8個月的調查，讓人員錄得龐大的數據，從其雌雄數量比例及成熟程度推斷物種的繁殖時期，彌補過往本地學術研究尚未發掘的缺口。另一方面，今次調查對比去年同期的觀察紀錄，非結網型的蜘蛛觀察大幅上升。以經常躲藏在欄杆、縫隙或樹幹上的擬扁蛛為例，本調查短短8個月已經共錄得133筆觀察，是過往8年累計總數的52%，對比同期升幅超過9倍。其他不結網蜘蛛（如跳蛛、巨蟹蛛等）也增加了不少觀察紀錄，為香港蜘蛛種群組成提供更整全的資料。

此外，為推動社會大眾認識本地蜘蛛及香港生物多樣性。協會亦建立「香港常見蜘蛛網頁」，仔細介紹香港100種常見蜘蛛，務求讓蜘蛛生態教育普及化，又提供簡易網上平台進行搜索比對，認識蜘蛛分類。網頁自2021年5月啟用至今已累計逾4.8萬人次瀏覽。