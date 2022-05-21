聲稱了解肌肉發展　邀至少4男童手淫拍裸照　籃球教練還押候訊

深水埗一間中學的兼職籃球隊教練被指於今年2月至5月期間，以按摩為由邀請男學生到家中及非禮對方，更涉嫌以了解肌肉發展為藉口，要求學生發送裸照及不雅影片；事件涉及至少4名14至16歲男童，逾百張祼照及11條不雅片段。警方調查後拘捕一名26歲男子，控以非禮及促使未成年人製作色情物品等共10項控罪，今早(21日)押往西九龍裁判法院提堂，涉案被告暫毋須答辯，以待8名潛在受害人作認人手續。裁判官王證瑜將案件押後5月26日、在九龍城法院再訊，期間被告須還押警方看管。

被告何俊頴(26歲)、報稱侍應，被控5項猥褻侵犯、4項促使未滿16歲的人製作色情物品、及1項促使年滿16歲但未滿18歲的人製作色情物品罪。控罪指，被告於2022年2月8日至22日促使當時15歲的男童A，拍攝3張裸照及1條裸體影片；於同年4月21日至5月5日促使年滿16歲、但不足18歲的A，拍攝7張裸照；及於同年4月30日及5月7日在深水埗大坑東邨東成樓某單位內猥褻侵犯A。

被告另被控於2022年4月某兩天在上述單位內侵犯15歲男童C；及於同年2月2日至5月15日期間，促使男童C拍攝101張裸照及10條自瀆片段。被告又被控於同年4月至5月期間的某天，在上述單位內非禮15歲男童G；並於3月20日至22日促使G拍攝2張裸照。被告亦被控於同年2月14日至3月23日，促使14歲男童H拍攝7張裸照。

案件編號：WKCC1580/2022