誤入歧途非絕路　8名青年迷途知返獲嘉許

青少年在成長路上難免遇到各種挑戰、利誘，部分人更因而誤入歧途。香港青年協會今日(21日)舉行「重新出發」青年嘉許計劃頒獎禮，表揚8位青年勇於改過自新，重回正軌。協會總幹事何永昌致詞時表示，今年為第9屆舉辦頒獎禮，希望透過分享青年真實故事，讓大眾能了解他們從逆境中失去正能量，到後來靠旁人的正面影響，重拾生命意義的遭遇，以響應今年「激活正能量」的主題。

得獎者之一的阿新稱，吸食毒品成為他逃避問題及處理學業壓力的解決方法，加上與家人關係不佳，致終日在街上流連，日夜顛倒的生活更成為他的避風港，及後終在一次「闖禍」後，透過夜展社工的介入及朋友的指導，慢慢養成釋放壓力的習慣，譬如打泰拳及閱讀書籍。他又寄語年輕人要「見毒必拒」，凡事總有其他東西代替。

另一名得獎者翔仔則因初中時犯了偷竊罪，曾接受警司警誡，他憶述當時經常走到街上玩耍，因而誤交損友，甚至最後因一時貪念犯下偷竊罪，他為此而感到失望，亦覺得愧對家人，立定決心改過，後來透過社工安排，參與另類運動訓練，以建立正面生活模式，更可從中得到成功感。至於犯事後，他表示非常感恩有家人一直在旁不離不棄地支持、鼓勵及關心，他又透露經已考取保險牌，望他日從事保險業，「靠自己腳踏實地賺錢」。