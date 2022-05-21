政Whats噏：選委界議員都要開地辦　陸頌雄孖鄧家彪油塘「接班」

立法會地區直選議員開設地區辦事處，理所當然；但選委界議員都要涉足地區辦事處，又係乜嘢玩法呢？有工會背景嘅選委界議員陸頌雄，孖住其黨友、代表九龍東嘅議員鄧家彪喺油塘邨開設聯合議辦，並於今早(21日)開幕。至於呢個聯合議辦嘅上一手，就係與陸、鄧同一個工會嘅前議員黃國健。睇返黃退下火線之後，其九龍東嘅議席不但由鄧接手，就連議辦都係由自己友進駐，莫非真係肥水不流別人田？

陸頌雄解釋話，其實呢個議辦過去由黃國健租用長達13年，其後因房署收回舖位重新招標，停止開放幾個月，但好好彩最後又畀佢哋抽得返，繼續租用該辦事處。陸頌雄又話，議員作為民意代表，無論咩界別都好，最緊要係「貼地」。至於今日開張嘅聯合議辦，陸就話主要交由鄧家彪負責，但自己嚟緊都會「盡開」議辦，有需要亦會落場幫手。之但係，陸原本喺深水埗某商廈嘅辦公室，將會遷往新蒲崗一個樓上舖，與黨友、議員梁子穎一齊營運，從而節省開支成本，以支援工會工作及研究議題等。

以九龍東為根據地嘅鄧家彪，指佢同陸能夠接手租用黃以前嘅議辦當然係最好，事關附近嘅街坊已習慣該議辦嘅職員，佢又話地區議辦將來會「發大」嚟做，譬如喺觀塘翠屏邨、彩虹邨等開設新議辦。至於議辦嘅宣傳工作要一步一步咁做，亦要探索疫情後新嘅工作方式。佢又提到近來有好多市民申請臨時失業支援被拒，短短幾日就收到5百幾個求助，強調僅憑一人之力並唔可行，所以要搵多啲有能力、有心嘅人一齊幫手。