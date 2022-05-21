6.13起入專科門診等掃疫苗通行證　未打針要出示無染疫檢測結果

政府今日(21日)公布，下月13日起「疫苗通行證」適用於醫管局專科門診、政府牙科診所等，提供非緊急或非急切醫療服務的指定醫療處所，否則須提供無染疫核酸檢測結果。

政府指出，為確保緊急或急切的醫療服務不受影響，疫苗通行證安排並不適用於提供緊急或急切服務及診治偶發疾病的醫療處所，包括急症室、醫管局普通科門診診所、醫管局轄下中醫診所暨教研中心、衞生署母嬰健康院、長者健康中心、學童牙科診所、遺傳輔導診所、遺傳篩選診所、胸肺科診所及X光中心、社會衞生科診所、愛滋病輔導及測試服務、綜合治療中心，以及兒童體能智力測驗中心，進入上述醫療處所的人士毋須使用疫苗通行證。

另外，就部分為服務使用者提供必需服務的醫管局醫療處所，例如洗腎中心、日間化療中心、老人科日間醫院等，該等醫療處所作為防疫措施，現時已因應服務使用者的情況實施同日快速抗原測試安排，故疫苗通行證安排亦不適用於此類醫療處所。