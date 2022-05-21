九巴新增1條電動巴士路線　總電巴行駛路線增至4條

九巴繼早前引進新一代純電動巴士並投入服務，今日(21日)再公布由即日起多一條純電動巴士行駛路線，該條路線為往來中秀茂坪及尖沙咀碼頭，並途經彌敦道、太子道及觀塘道等九龍區核心路段的1A線，使現時純電動巴士行駛路線增加至4條。

九巴表示1A線屬於受歡迎的「流水線」，安排最新的電巴服務 1A 線相信可令更多市民享受到電巴帶來的零排放和寧靜等優點。而除了1A線外，九巴自上月底起陸續安排純電動巴士行走6號線往來荔枝角及尖沙咀碼頭、14B號線往來藍田(廣田邨)及牛頭角，以及203C線往來深水埗(大坑東)及尖沙咀(麼地道)。

此外，為了讓市民更了解新一代單層電動巴士的特色，九巴亦安排新一代純電動巴士於今日「落區」，到訪觀塘安達巴士總站，讓當區居民登上巴士參觀，並安排職員於現場講解新一代單層電巴的特色及介紹九巴新能源巴士的發展時間表及路線圖，又向參觀市民派發紀念品及載有新一代電動巴士規格的宣傳單張。九巴亦表示，有意營辦來往即將落成安達臣道石礦場發展區的路線。