近40%物管員遭法團拒助申防疫金　組織倡准個人名義申請

第6輪「防疫抗疫基金」下的「物管支援計劃」距離截止申請限期僅餘10天，有組織調查發現，大量物管人員因其公司或工作地點的物業管理部拒絕申請，無法受惠；另即使政府早於3月19日宣布，計劃將擴大涵蓋專上院校和非官立學校承辦商的清潔工及保安員，提供每月2,000港元津貼，為期5個月，但至今仍未見落實。組織建議，當局應容許以公司名義或個人名義申請、加快公布學校、公共交通營辦商清潔工及保安員申領津貼方法，及延長申請限期並主動協助合資格人士申請。

根據港九勞工社團聯會於本周一至昨日(16日至20日)的追蹤調查，發現496名於住宅、工業大廈、商業大廈或商場工作的清潔或保安人員，即使工作地點全完符合支援計劃要求，但當中有約38%，即188人表示，法團或物管部拒絕協助申請。原因包括對計劃合資格範圍不理解、認為繁瑣、拒絕為散工、兼職或非其僱用的清潔及保安員申請等，反映即使政府提供500港元行政費津貼，仍未能令部分物管部或法團協助合資格員工申請。

此外，勞聯亦接獲逾200名於專上院校和非官立學校工作的清潔工及保安人員，不滿經過至少2個月，仍沒有任何津貼申請或發放的消息。因此，勞聯昨聯同香港樓宇管理僱員工會、教育局官津補私學校職工會及香港環境服務職工會，到政府總部遞請願信，要求政府改善相關措施，確保合資格的工友盡快受惠。