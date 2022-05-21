今增228確診　其中16宗屬輸入　多10宗BA.2.12.1個案

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，本港今日(21日)新增228宗確診個案，其中16宗為輸入個案，第5波疫情至今有約1,197,528宗個案。昨日(20日)沒有新增死亡個案。此外，再多10宗輸入個案驗出帶有Omicron BA.2.12.1變種病毒，累計56宗相關病例；另新增3宗BA.2.12輸入個案，累計現有10宗相關個案；另亦新增2宗BA.4個案，至今錄得11宗有關個案。

上述新增的BA.2.12.1個案，患者涉5男5女，年介22歲至44歲，他們在上周三至本周三(11至18日)期間抵港，當中只有1宗不是在機場發現，而現有相關個案中，有12宗在機場時發現，另有2宗時抵港第12天時發現，即住筲箕灣夫婦；37宗均由美國輸入，其餘分別來自荷蘭、英國、新加坡、加拿大等地。至於BA.2.12病例方面，患者涉及2男1女，年介21歲至69歲，均已打3針由中國復星及德國藥廠合作的復必泰新冠疫苗，在本周一及二(16日及17日)期間抵港，全部都在機場發現，其中2宗由加拿大輸入，1宗來自美國，累計現有10宗相關個案，其中8宗在機場時發現，分別來自美國、加拿大等地。

BA.4輸入個案患者包括1名54歲、已打3針疫苗的男士，他於本周二於墨西哥抵港時確診，當時已有病徵；另一人是22歲、已打2針復必泰疫苗男士，同樣於本周二從英國抵港時確診，翌日出現病徵。累計現有11宗相關個案，其中6宗在機場時發現，分別來自英國、南非、美國等地。至於今日的輸入個案中，有5宗在機場發現；另外17宗在檢疫酒店中發現，均是在第3至7天期間確診，分別來自美國、新加坡、印尼等地。