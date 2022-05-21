南區有學校3名中一同班學生確診　宏思培訓群組增4人中招

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，學校今日(21日)非上課日，故無收到呈報個案，但昨日(20日)下午收到2宗新增呈報，2人為南區同一間學校同班的中一學生，昨日下午快測確診，最後上課日為本周三(18日)，19日放病假，快測無驗到確診，至昨日方知染疫。他指出，該校同一班亦有1宗確診個案於17日報告，最後上課為16日，同日出現病徵，上午快測無班診，下午就確診，3名學生已打一針，其家人無確診，該班學生共33人，其他30名學生上周一至五均無驗到病毒，已建議學生消毒，及學生最好今明兩天繼續快測。

歐表示，當局初步不排除3人有關連，有機會在班房內一同活動時感染，因發病時間近，而同學上課時有戴口罩，但有個別同學透露，有人可能在班房內喝水時短暫除口罩。該3名同學沒有一同食過飯，正常在班內上堂，亦沒有高危活動，例如「吹奏樂器」、不戴口罩的體育堂等。另外，上周學校共呈報122宗個案，來自112間學枚，包括103名學生及19名教職員，上周有78.5萬學生，確診比率為0.013%，及13萬教職員快測，確診比率為0.015%，屬於穩定水平。

上環宏思培訓中心群組方面，新增4宗確診個案，均是5月11至15日課程學生，包括一名53歲男士，他只於5月15日晚上出席結業禮，17日發病，18日快測確診，另外3位同學分別於18至19日期間發病，3人於13日去過上環譚仔，19日3人快測確診，宏思群組累計21名人士確診，包括19名學生及2名職員。環境樣本方面，中心於宏思中心取了20個樣本，其中在班房的氣喉找到病毒，其他則無病毒。

至於上環譚仔方面，今日新增3宗個案均是宏思學生，即宏思今日新增4名確診個案的其中3人，群組累計8宗個案，包括7名宏思學生。