蘭桂坊酒店爆傳播　確診夫婦房間廁所樣本帶病毒

本港昨日(20日)錄得一對美國抵港夫婦確診Omicron BA.2.12.1新冠變種，2人進行檢疫的九如坊蘭桂坊酒店，另有一對居於3204號房的父子亦中招。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮，今日(21日)在疫情記者會上表示，該酒店今日沒有新增個案，當局已聯同政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇做調查，並取得15個酒店的環境樣本，其中1個樣本驗出病毒，來自3304號房廁所的抽氣扇中發現，即染疫夫婦的檢疫房間；另有1個樣本結果不確定，同樣來自該對夫婦房的空氣清新機。

其餘樣本均未有發現病毒，包括天台氣喉、3204號房的廁所渠、門柄、冷氣出風口、空氣清新機等7個樣本、餘下3304號房的5個樣本。港大團隊亦有提取空氣樣本化驗，都未有發現病毒。

為謹慎起見，當局已安排酒店所有員工及仍在該酒店檢疫的客人，在今天做核酸檢測。當局亦會根據於5月7日之後，曾於有風險房間居住但已離開酒店的人，跟進他們於抵港第12天的檢測結果，暫時未發現新個案。至於涉事確診夫婦曾到的11個地方，當局已納入強檢公告。