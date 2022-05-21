政Whats噏：政府調整架構增人手　江玉歡：要改的是心態

憑改組同增加人手，政府能否改善長期以來嘅積習流弊？議員江玉歡今日(21日)喺交平台貼文，指並非所有問題都係拆局就可以解決，批評政府對問題後知後覺，缺乏政策方向。佢仲話政府要改嘅並唔係架構，而係心態喎，希望政府架構同埋承諾，唔好只係一場夢咁話。

江玉歡指世上唔少地方都實行精簡架構，反觀本港現行嘅三司十三局，下屆政府可能會改為三司三副司十五局，而部份局嘅職能亦有改變。儘管改組方案有其亮點，例如增設文化、體育及旅遊局，以專責文、體及旅嘅發展，以免一盤散沙嘅局面，然而是次改組來得倉卒，不但社會上嘅討論唔多，就連佢都唔覺得政府對新架構具有充分嘅掌握。佢認為並非改組同加人手就可以解決問題。

佢又明言，其實政府要改嘅唔係架構，而係心態。佢話置身議會五個月來，感受最深嘅係問非所答，議事堂內大小會議，用上唔少時間作問答環節，但問完答完又點呢？有幾多官員會虛心聆聽及接受議員意見？佢話好多時候，政府對問題後知後覺，缺乏政策方向。就算有政策，亦往往不能因應時間同環境靈活變通。雖然政府部門不斷提交報告，但寫多過做。與其為寫而寫，倒不如放多啲精力改善問題癥結。