今年首季求職騙案升逾3倍　市民搵工要小心

新冠肺炎疫情反覆不斷，不少打工仔臨時失業，收入大打折扣，為求生存只好勤力賺取外快，有騙徒看準這點，致近年不少求職騙局頻生，香港警務處近日於社交平台表示，截至今年首季，警方已接獲586宗求職騙案，較去年同期大幅上升450宗，升幅高逾3倍，情況不容忽視。至於警方更列出長達23個行騙網頁，譬如「淘惠購」、「AMC Theatres」、「Expertime」等，警方提醒一眾求職者求職時應謹慎小心。

東網記者發現部分行騙網頁經已下架，惟仍有部分網站可如常瀏覽，有遭冒認的公司亦已於官方網站發出澄清啟事，表明不會透過社交平台或網站發起夥伴關係、協作流程或索取任何財務資訊，以供公眾辨識。警方表示，詐騙者經常利用社交媒體刊登具「彈性工作時間」、「高薪工作」、「搵快錢」等字眼的招聘廣告作招徠，使求職心切的青少年誤墜陷阱，從而騙取錢，其中，最常見的手法，是受害人當被招聘廣告吸引或經朋友介紹面試後，騙徒會於面談過程中，要求受害人繳付行政費或工作保證金，金額則由數千港元到數萬港元不等，至於受害人付款後，騙子便會伺機離開。

另外，今年1至4月間，警方更發現「網上投資騙案」的損失金額為最多，佔約2.5億港元；其次為「網上情戀騙案」，涉及金額2.4億港元；第3位則是「網上求職騙案」，涉及金額近1億港元；至於「網上購物騙案」及「援交騙案」的損失金額則分別為約2,500萬及逾2,000萬港元。