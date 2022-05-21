雷霆22：O記連掃黑幫9賭檔　拘114人包括假難民

警方昨日(20日)展開代號為「雷霆22」的大規模粵港澳三地聯合反罪惡行動，目的是打擊三合會及有組織犯罪集團的非法活動、瓦解跨境罪行及斷絕犯罪分子的收入來源。

O記在本年初進行情報主導行動，並留意到非法賭博場所有人利用手機遊戲應用程式進行線上非法賭博活動，因此展開調查並發現非法賭博場所在營運模式上有所改變。以往賭檔負責人會提供實體賭博工具讓賭客於賭檔內進行賭博活動。但於今次行動中，人員留意到有賭檔負責人會向賭客提供於海外登記的線上連結，讓賭客透過該連結下載指定手機遊戲應用程式並建立遊戲帳戶。賭客需向負責人以現金或電子支付工具為遊戲帳戶充值，其後可透過手機進行遊戲，賺取的遊戲積分可於賭檔內跟負責人兌換為現金。由於該運作模式方便賭客參與賭搏活動，令賭博場所內人數有明顯上升。

行動期間，探員喬裝為賭客進入非法賭博場所搜集證據，並於昨日和今日(21日)，一連兩日在油麻地和旺角進行拘捕行動，合共搗破3個百家樂賭檔和6個釣魚機賭檔，以涉嫌「經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」，合共拘捕114名人士，當中包括64名本地男子、45名本地女子、4名非華裔男子及1名非華裔女子，年齡介乎18歲至77歲。其中包括1名印度男假難民、1名巴基斯坦男假難民、1名尼泊爾男假難民以及1名菲律賓女假難民。人員並檢獲約90萬港元賭款和1200萬港元籌碼及大批賭具，賭款和籌碼金額較近來同類型案件為高。被捕人士亦同時違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）或《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）。警方向賭客發出合共105張告票，9名場所負責人將會被控告《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）或《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）。