食肆群組重現　政府提醒餐廳等須確保通風系統正確運作

本港近日新冠肺炎疫情平穩，惟出現食肆相關的群組感染個案，有見及市民大眾殷切期望可逐步有序地恢復社會及經濟活動，政府餐飲處所換氣量或空氣淨化設備工作小組昨日(20日)傍晚舉行網上會議，提醒所有餐飲處所負責人必須確保其處所的通風系統及空氣淨化設備在良好及正確的狀態下運作。會上，機電工程署建議所有餐飲處所負責人，應特別注意食肆職員對通風系統的設計及操作，需有基本掌握及了解，除須開啟使用該系統外，亦要確保其運作正常，以提供足夠及盡可能均勻的鮮風供應；除定期的妥善保養及維修外，留意系統及機件有否故障及運作是否正常，例如出風減弱、有不正常聲響或震動、故障燈號亮起等。

食肆亦要定期清潔通風系統(包括出風口及風喉等)或更換隔塵網，以保持鮮風量及空氣質素；各食肆，特別是大型食肆，要留意通風系統的鮮風供應分布情況，確保處所不同位置都有足夠的鮮風供應。部分位於大型商場的食肆，其鮮風供應可能由商場的通風系統供應，處所負責人須留意保持足夠的鮮風供應量，在有需要時要求商場管理人員作出量度及調校。

另外，港府去年3月18日根據第599F章《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》向餐飲業務發出指示，訂明提供堂食的餐飲處所在換氣量或空氣淨化設備方面須遵守的規定。自該指示生效至今，食物環境衞生署已向違反該規定的51宗個案展開檢控程序，包括5宗在2月24日後未有作出登記而開放營業的個案。