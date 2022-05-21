小予恩昨肝衰竭　曾入ICU好危險　父母冀渡難關活下去

現齡5歲、患有先天性膽管閉塞的小予恩，在去年12月初生日後，時隔近5個半月，其父母今日(21日)再度發布小予恩最新狀況，並帶來一個壞消息，因醫生告知小予恩肝門靜脈已栓塞，所以無法進行肝移植手術，並已在換肝名單上剔除，且小予恩昨日(20日)更因心跳及血壓太低，被送入深切治療部(ICU)，肝臟有衰竭情況，無法有效排毒和製造凝血因子，隨時有內出血危險，其父母希望大眾為小予恩禱告，希望她能脫離危險期，繼續活下去。

父母表示，小予恩從今年開始，肝臟情況一直惡化，並引述肝移植科醫生指，原本肝硬化是慢性疾病，但如有突發細菌感染，肝情況就會急轉直下，危及生命，現在只能盡力治療，與時間競賽，讓肝細胞能及時再生，否則可能在短時間內離世。一眾網民紛紛留言為小予恩打氣禱告，希望她能平安渡過難關，盡快脫離危險期，更向小予恩道「妳一直都好叻女，咁多次難關都過去，今次你都一定會平安過渡」；亦有人為小予恩父母加油撐住，着他們要保重，並祝願小予恩及一家人可以平安。

小予恩2017年12月在瑪麗醫院做完通膽管手術後心跳停頓，疑未獲即時急救致腦部缺氧。肇事的瑪麗醫院發表調查報告，指部分醫護人員對識別病人情況持續轉差的經驗不足，慣性及過分依賴儀器監察病人情況。事後小予恩的腦部初步評估為腦癱，但父母沒有放棄，堅強地陪伴小予恩，希望她能康復成長。