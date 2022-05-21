英皇書院逾半世紀老樹倒下　樹藝師促檢討減免風險做法

本港上周橫風橫雨，位於中西區的傳統名校英皇書院校內1棵逾半世紀的無花果樹，上周四(12日)樹幹突然斷裂，在風雨中倒下。陪伴莘莘學子多年的老樹一朝倒下，令不少人感到惋惜，有前中西區區議員表示該樹早於10多年前已確診感染「樹癌」的褐根病，而有樹藝師認為政府現時僅重視「樹木風險評估」，而非選擇為病樹作健康評估並訂立救治方案，促請當局應評估及救樹方案並重，並檢討本港對減免樹木風險的手法是否合適。

位於英皇書院校園內的無花果樹在1950年代種植，目前已有60多年歷史，由於樹齡已高，為保障安全，校方近年均有每年安排園藝師檢查樹木。前中西區區議員葉錦龍上周四在社交網站發貼指，早在10多年前該樹被發現確診感染「樹癌」褐根病之時，多名校友包括林超英極力爭取保留樹木，故未有即時移除。今次老樹倒下，樹身上半部分連樹冠壓向花園及附近的散步小路，引起不少學生圍觀，幸好當時正值上課時間，該處無人走動，故塌樹無砸向建築物，只造成輕微損毀。

中華樹藝師公會會長歐永森亦在社交網站上發文指，準確的樹木檢查和健康評估非常重要，但樹木管理辦事處目前大多以「樹木風險評估」作為主流，卻未有重視改善樹木的健康。歐以今次事件作為例子，認為此無花果樹的拉纜和支撐都沒有發揮到應有的保護作用，呼籲當局應檢討樹木辦不應只以「樹木風險評估」作為主流，而是應為病樹作全盤考慮，訂立救治方案。