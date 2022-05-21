政Whats噏：達成「收火」共識　教委會暫不討論大學校長遴選機制

中大校董會通過續聘段崇智為中大校長，不但惹引爭議，亦令到外界關注到任命大學校長嘅準則，適逢各大學陸續委任新校長，究竟校長遴選機制係點，確實值得留意。立法會教育事務委員會本來計劃討論有關事項，但最新有消息指，教委會委員嘅共識係暫時「收火」，短時間內唔會展開討論，或待政府換屆後，視乎情況再於委員會內重新討論。

教委會主席梁美芬早前就表示，現階段唔會單一為中大續聘段崇智而展開調查，而係整體討論8大校長嘅遴選機制，並已去信8所大學，要求各大學校董會必須於一周之內，向教育局提交報告，教育局日後需將有關報告提交立法會展開討論。

據了解，各大學校董會已向教育局提交報告，經教育局將報告整合之後，需提交委員會進行討論。但最新有消息指，委員會一致認為應暫時「收火」，短時間唔會就相關議題展開討論，原因係鑑於現屆政府同下屆政府正在過渡，一切或待新政府上任後，再視乎情況，是否需要喺委員會正式展開討論。但預料教育局將會如期於下次會議提交報告，供委員參考，但就唔會納入議程討論。到底最終係獨立調查中大續聘段崇智做校長，還是所有大學校長遴選機制，就要視乎教育局所提交嘅報告，再作決定。

根據立法會議程，下月7日教委會將會開會，若討論要延至新政府上任之後，最快即係7月5日，先至會重新討論有關議程。

中大校董會上月底通過續聘段崇智為中大校長，任期3年，於2024年1月1日起生效。事件引來各界質疑中大校董會嘅決定，事件不斷發酵，中大校董會其後發表聲明，澄清校長係按既定程序獲續任，但仍未能平息風波。