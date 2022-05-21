多44廈納強檢　大埔明雅苑將軍澳維景灣畔上榜

再增44個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(21日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該44個地方的人士，須於明日至後日(22日至23日)期間進行病毒檢測。

截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來2周尚餘約97%預約名額，政府明日將於柴灣興華(二)邨、薄扶林華富(二)邨、樂富邨、荃灣梨木樹邨及葵涌安蔭邨增設/重開流動採樣站，而位於九龍灣麗晶花園的流動採樣站會延長服務日期至下周一(23日)。

涉及多宗病例的地點如下：

1.荃灣梨木樹邨楓樹樓

2.屯門建生邨樂生樓

3.將軍澳健明邨健曦樓

4.沙田穗禾苑詠興閣

5.石硤尾白田邨詠田樓

6.將軍澳景明苑旭景閣

7.葵涌安蔭邨康蔭樓

8.將軍澳景林邨景榆樓

9.馬鞍山富安花園13座

10.大埔明雅苑明凱閣

11.上水翠麗花園4座

12.北角英皇道117號嘉信大廈A座

13.薄扶林華富(二)邨華生樓

14.柴灣小西灣邨瑞喜樓

15.長沙灣李鄭屋邨信義樓

16.牛頭角彩德邨彩賢樓

17.黃大仙黃大仙下邨龍昌樓

18.觀塘和樂邨居安樓

19.牛頭角彩福邨彩善樓

20.天水圍天逸邨逸灣樓

21.天水圍天恒邨恒欣樓

22.屯門兆禧苑安禧閣

23.上水太平邨平治樓

24.將軍澳蔚藍灣畔5座

25.將軍澳維景灣畔6座

26.將軍澳維景灣畔1座

27.沙田沙田廣場A座金星閣

28.筲箕灣耀東邨耀興樓

29.柴灣興華(二)邨裕興樓

30.筲箕灣筲箕灣中心3座

31.北角七姊妺道116至122號兆華大廈

32.鰂魚涌康山花園9座

33.油塘油麗邨雍麗樓

34.黃大仙樂富邨樂翠樓

35.黃大仙樂富邨樂泰樓

36.慈雲山慈樂邨樂信樓

37.慈雲山慈樂邨樂誠樓

38.牛頭角樂華南邨安華樓

39.油塘油塘邨榮塘樓

40.藍田平田邨平信樓

41.九龍灣麗晶花園2座

42.九龍灣麗晶花園8座

43.九龍灣麗晶花園12座

44.九龍灣麗晶花園3座