南丫島以西水域擬建污染泥卸置設施　當局改口稱不影響生態

土木工程拓展署研究於南丫島以西水域，發展新污染泥卸置設施。根據最新區議會文件，擬建設施對環境的影響是在可接受水平。雖然該署曾指挖掘泥坑會直接對海洋生態造成損失，更稱研究範圍屬江豚出沒水域，不過在最新文件則「今天的我打倒昨天的我」，指選址非江豚主要出沒生境，而選址範圍內的珊瑚和底棲生物屬常見物種，預期不會對海洋生態造成不可接受影響。

為海事安全考慮，本港的海港航道需定期清理海床沉積物到指定卸置設施，而現有位於沙洲以東水域的污染泥卸置設施容量預計2027年耗盡。經檢視後認為，南丫島以西水域具有發展一個新污染泥卸置設施的潛力。早於2019年，土拓署曾就該項目申請環評，提交工程項目簡介，指研究範圍屬江豚出沒水域，環評會評估工程的不同階段對這種海洋哺乳類動物的影響。此外，挖掘工程亦會令懸浮沉積物濃度短暫增加及擴散，可能令溶解氧含量減少，南丫島洪聖爺泳灘及蘆鬚城泳灘或受影響。

擬建設施會由多個獨立污泥坑組成，並按實際的卸置需求，分階段推展及運作，按初步估算，每個污泥坑的使用年期約3年，視乎未來實際卸置需求，整個設施使用年期大概接近20年。而目前工程的環評已大致完成，結果顯示擬建設施對環境的影響是在可接受水平，而對水質造成的影響只屬短暫性質，與漁業敏感受體距離較遠，預期不會對漁業造成不可接受的影響。