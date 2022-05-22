雷霆22 : 一連兩日掃新界黃賭毒　拘60男女

新界北總區反三合會行動組聯同機動部隊、快速應變部隊及各警區，一連兩日(20至21日)展開代號「犁庭掃穴」及「雷霆2022」的反罪惡及反三合會行動。行動中，警員於新界各處進行反罪惡巡邏，並突擊巡查多個罪案黑點，共拘捕46人，包括24男22女(18至75歲)，分別涉嫌「販運危險藥物」、「藏有危險藥物」、「經營煙窟」、「管有攻擊性武器」、「經營無牌按摩院」、「經營非法賭檔」、「以欺騙手段獲得財產」、「非法聚賭」及違反「預防及控制疾病規例」等。

另外，新界南總區亦在該兩日展開行動，突擊搜查區內多個場所。其中，新界南總區反三合會行動組經深入調查及情報分析後，昨日(21日)下午約4時突擊搜查位於葵涌大隴街一住宅單位，搗破一個非法賭博場所。行動中，一名67歲姓倫男負責人涉嫌經營賭博場所被捕；另外，單位內1男12女(37歲至66歲)，則涉嫌在賭博場所內賭博被捕。所有被捕人士同時違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），警員將向他們發出定額罰款通知書。所有被捕人士正被扣查。行動中，警員檢獲5張電動麻雀枱、10副麻雀及一批賭具。