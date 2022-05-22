職安健罰則沿用20年　修訂條例草案周三首讀　羅致光指加強阻嚇力

政府將於本周三(25日)在立法會首讀《2022年職業安全及職業健康法例(雜項修訂)條例草案》，以提高包括對罔顧後果並導致工人死亡或重傷的僱主罰則。勞工及福利局局長羅致光今日(22日)在網誌表示，過去10年因工業意外而死亡的個案，維持在每年約20宗，並無下跌趨勢，加上罰則已沿用超過20年，部分明顯嚴重違規而導致死亡的個案，罰款明顯過輕，因此有需要修例，加強阻嚇力。

法例按違法行為的嚴重程度，設3級罰款。羅表示，雖然修例後，涉及僱員不同嚴重程度罪行的最高罰款表面上無調升，但有90項涉及僱員的行為，調高了嚴重程度，整體的最高罰款額實際上提升了2.2倍，而針對僱主的最高罰款亦相對提升了2.4倍。

對於今次修例，將令勞工處透過「可公訴罪行形式」，檢控違例僱主，意味可由較高層級的法院審理案件，最高罰款額訂為1,000萬港元，引起工商界關注；羅致光強調，處方只會針對故意或罔顧後果地違例，導致工人死亡或嚴重受傷的特殊情況，才引用這個方式檢控；又指法例亦會列明，法庭量刑時須參考營業額和運作規模等因素。