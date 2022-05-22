BRCA基因突變增患癌機會　近8成患者不知情　機構推免費檢測計劃

醫學界近年發現BRCA基因突變，會增加患上常見癌症的機會，並影響治療選擇，惟有調查發現，大部分患者只知道它跟乳癌及卵巢癌有關。臨床腫瘤科專科醫生陳穎樂指，BRCA基因突變分別會增加患上前列腺癌及胰臟癌的風險4.5倍及2倍以上。而帶有遺傳性BRCA基因突變癌患者的家屬更會較易患上癌症，有機構為此推出「家族BRCA基因檢測及遺傳諮詢輔導資助計劃」，設有50個名額，讓合資格人士免費接受服務，鼓勵其盡早檢測。

陳穎樂解釋，BRCA是抑制腫瘤的基因，它突變時會增加惡性腫瘤形成的機會，還有機會遺傳給下一代。不過，癌症病人互助組織「同路人同盟」於今年1月在網上進行問卷調查，訪問與BRCA基因突變相關的100位癌症患者，發現約7至8成人不知道BRCA基因突變與前列腺癌及胰臟癌有關；超過一半前列腺癌及胰臟癌患者不知該基因突變可遺傳給下一代；近半患者不知道男女皆可帶有BRCA基因突變。

BRCA基因突變另影響癌症患者的病情及治療選擇，前列腺癌、胰臟癌、乳癌及卵巢癌患者，若帶有該基因突變，對鉑類化療及標靶藥物PARP抑制劑有較理想治療反應。臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉舉例指，帶有BRCA基因突變的前列腺癌患者病情較差，但帶有該基因突變的去勢抗性晚期前列腺癌患者，除了化療及賀爾蒙藥物治療外，也可選擇標靶藥物PARP抑制劑治療。