設逾百水文站及防洪傳感器　渠務署引入新科技應付雨季

雨季來臨，為減低暴雨期間的水浸風險，渠務署為排水設施進行清淤及保養維修、實施「及時清渠」安排。同時應用新科技協助監測和分析水浸風險等，包括在各區設立共超過100個水文站，在約190個防洪要點安裝傳感器，24小時實時收集全港各主要河流和水道的水位、雨量或潮汐等數據。當局今年起在多個主要進水口安裝閉路電視系統，實時監察進水口情況。

渠務署管理的防洪設施包括超過2,400公里的地下雨水渠管、超過360公里的人工河道、4個總容量超過18萬立方米(相等於72個標準游泳池)的地下蓄洪池，以及4條總長約21公里的雨水排放隧道。當中牽涉的工作包括處理日常公共渠管淤塞報告、機電及結構的定期檢視、老化和受損雨水渠道的復修、排水設施的清淤工作等。香港及離島渠務部工程師劉耀文表示，雨水排放隧道及地下蓄洪池的清淤及保養維修工作甚具挑戰，為免妨礙設施在雨季運作，有關工作會安排於每年旱季(即11月至來年3月)進行。每年需清理4條雨水排放隧道及4個蓄洪池的沙石、淤泥多達500噸，相等於大約34輛雙層巴士的重量。

踏入雨季，即4月至10月，渠務署會實施「及時清渠」安排，並在預測大雨來臨前，調配人手巡查全港約200個容易受垃圾或枯葉等阻塞的位置，如發現渠道淤塞即安排清理工作。當紅色、黑色暴雨警告信號、新界北部水浸特別報告，以及八號或以上熱帶氣旋警告信號生效時，「緊急事故控制中心」便會啟動。渠隊管理組通渠工長賴義明表示，同事會24小時輪流當值，專責處理市民有關水浸的求助個案，盡快前往現場清理被雜物阻塞的排水渠，以去年10月颱風「獅子山」及「圓規」先後襲港期間為例，中心接連運作大約60小時。