屯門街坊被偷八達通　使盡近2000元消費券　留交易證據助追緝

新一輪消費券首階段在上月初發放，大部分市民均以八達通領取。有屯門街坊近日在Facebook群組「屯門友」發文反映，其八達通不幸被盜竊，更用盡物主近2,000港元的消費券。不過，事主透過手機應用程式得知其個人八達通的交易紀錄，意外獲得賊人當天消費及行動路線，並已報警及向警方提供證據追緝。

事主上周四(19日)發文，指其八達通於上周一(16日)在工廠區被偷，惟經手機應用程式翻查使用紀錄時，發現賊人竟用盡物主的消費券餘額。從紀錄可見，賊人當日先在連鎖快餐店進餐，其後在到連鎖零食店、服裝店、藥妝店、運動舖使費，消費金額由48至565港元不等，合共1,902.9港元。

物主在貼文中指「小偷已留下開心盜用本人的八達通卡的證據。我已報警。CID(警方刑事偵緝處)跟進中」，他又呼籲眼見小偷一天內清光其消費券，希望大家都要小心注意提防。有網民留言及推測，相信賊人至少有兩人一同犯案，「明顯係一男一女」，男的去運動舖、女的去藥妝店，「兩個一齊犯盜竊」；另有人表示，「睇返CCTV(閉路電視)一對時間好易捉到」、「天網恢恢，一定走唔甩」。