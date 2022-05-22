市建局未來數年或現負現金流　最高超過150億元

為應付數年後，或出現負現金流情況甚至超過150億港元的情況，市區重建局未來5年（2022/23年度至2026/27年度）的業務綱領將以「融合策略」模式進行，預計可更新的舊區面積超過200,000平方米，規劃約22,000個新建住宅單位，單位較去年增約四分一，總成本達到1,200億港元。「融合策略」透過整合重建、復修、保育及活化四項策略，處理樓宇老化失修、地區基建和社區設施過時等問題，為舊區作一體化更新。

市建局在本年度將開展3至4個重建項目，當中包括訂上年度啟動的重建項目，卻因疫情而押後至本年度；以及項目儲備內兩至三個已完成初步技術評估及規劃工作、並已納入業務綱領內的項目。過去一年，市建局進入「收成期」，其中7個已完成清場的重建項目，相繼推出招標，並收取合共約200億港元的前期款項；連同市建局原有約100億港元的現金儲備，在2020/2021年度結束時，市建局現金儲備達到約300億港元。

至於未來5年，市建局需應付6個項目的龐大收購開支，料涉及近300億港元。其中土瓜灣盛德街項目、九龍城沙浦道項目和旺角地士道街三個項目仍在收購業權和收回土地階段；而過去兩年開展大型重建計劃，包括土瓜灣道／榮光街發展計劃、靠背壟道項目和深水埗兼善里項目，涉及超過1,600個住宅單位及150間地舖，獲政府核准後將展開收購工作。至於在本年度計劃開展的重建項目，包括兩個重建範圍合共涵蓋約200幢舊樓，總共涉及收購超過1,500個住宅單位業權和200間地舖的大型重建計劃，料兩至三年後進入收購周期的高峰。