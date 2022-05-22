逾2千人等換腎　移植個案僅數十宗　研究指運動可減病情惡化

本港每10人便有1人患上不同程度的腎臟疾病，腎臟移植是康復唯一出路。但由2011年起的10年間，醫管局等候腎移植人數有上升趨勢，當中末期腎衰竭病人已達2,000多人，遺體及活體腎移植個案卻只有雙位數，去年活體捐腎個案更不足1%。有研究調查顯示運動有助減低病情惡化，高強度運動降低末期腎病的危險機率達35%。至於肚裏有洗肚水的患者，醫生指只要是不增加腹內壓力的活動，例如步行、遠足和慢跑，都不需先排出洗肚水。

香港移植學會主席馬錦文表示，腎衰竭病人及家人對活體捐腎普遍存有誤解，或令患者錯失換腎機會，包括洗腎病人不想家人冒險、認為洗腎情況穩定而不應妨礙家人等。馬強調，腎臟移植不但存活率高，亦令患者生活質素變好，不需再洗腎，只需長期服用抗排斥藥。有大型研究發現，患者換腎後死亡風險可減5成半，其中活體腎移植更可減至7成，更可在洗腎前預先進行，來避免洗腎。不同研究也顯示，一個腎臟只要功能良好，臨床上是足夠使用，不會影響捐腎者的健康。另外，活體捐腎的安排嚴謹，當中以術前評估最重要，即使家人的血型不同，近年透過腎臟配對捐贈計劃，相關問題已可以迎刃而解，希望更多腎友家人支持活體捐腎。

香港腎科學會主席周啟明則指出，患有不同程度腎病的市民，都應進行合適的運動訓練。外國研究均發現運動訓練可減慢腎功能退步。至於洗腎病人，周表示不管是參加有氧運動或者肌肉鍛煉運動，都有正面的成效，包括改善抑鬱情況、改善洗腎病人的腿部力量和耐力，以及改善其步行能力。另外，過去不少洗肚病人視游泳為禁忌，他解釋，只要水質環境良好，加上病人做好導管口清洗和護理，都可以游泳。