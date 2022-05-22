政Whats噏：羅冠聰在美獲頒榮譽博士　網民斥：走佬令兄弟心碎

多宗案件在身、被香港警方通緝嘅前香港眾志常委羅冠聰，獲美國Washington & Jefferson College頒授榮譽博士學位，有網民坦言見到佢就感到難過，事關諗起佢嘅戰友、前眾志秘書長黃之鋒仲還押緊，更有個別嘅網民仲翻舊帳話佢走佬，令兄弟心碎。

話時話，佢當年做立法會議員，雖然最終被取消資格（DQ），花咗唔少時間，其後又因重奪俗稱「公民廣場」嘅政府總部東翼前地一案而被判監，搞到喺嶺南大學文化研究系讀足6年先畢業，之後喺耶魯讀碩士，但兩間大學嘅畢業禮都冇出席。

佢今日喺社交平台貼文，話自己獲頒榮譽博士學位後，仲勸喻其他人唔好叫佢做「博士」，事關呢個只係一個榮譽性質嘅學位。雖則唔少網友為佢高興，但亦有網民留言話好多年輕人喺香港坐監，仲翻舊帳「又話齊上齊落不割？自己走佬！兄弟心碎。」另有網民留言話見到佢本來係開心事，但諗起黃之鋒就感到難過。黃之鋒因多宗案件被裁定罪成及判監，而相關嘅刑期已屆滿，但佢因參與前年民主派初選，涉違《港區國安法》，依家被還押。