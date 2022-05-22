猴痘持續蔓延　世衞指屬性傳播　何栢良料攻港機會低

歐美地區近日出現名為猴痘的疫情爆發並蔓延全球，至今全球11個國家合共通報80宗個案，另有50宗懷疑個案。世界衞生組織上周六(21日)預計病例會持續上升，將於未來數日公布遏制疫情傳播的進一步指引和建議，現有資訊表明有徵狀患者與曾有密切身體接觸的人之間，發生人傳人情況。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，相信猴痘傳入香港的風險較低，加上傳染性不高，本港亦有足夠隔離設施，故認為市民不用過於擔心，但若屬於男同性戀者，近日又曾到過歐美，及曾與人有性接觸，便要提高警覺。

世衞傳染病專家海曼(David Heymann)指出，猴痘以性及生殖器形式進入人群，像性傳播感染一樣散播，擴大了在世界範圍內的傳播。世衞的國際專家委員會早前召開視像會議，研究需要對疫情進行哪些研究並與公眾溝通，包括是否存在無徵狀傳播、風險最高的人群及各種傳播途徑。會議是因形勢緊迫而開，該委員會不負責建議宣布國際關注的突發公共衞生事件。

何栢良亦指，猴痘屬病毒性傳染病，為「正痘病毒」家族的一員，本身並不常見，過往主要在動物之間傳播，偶然傳給人類。目前個案主要集中在中非或西非國家，算是當地的風土病，亦有零星個案傳到歐美。而今次猴痘群組個案集中在男同性戀，流行病學調查顯示，主要透過性接觸傳播。