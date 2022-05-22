職訓局及青協合辦家長講座　助家長了解DSE多元升學

新冠肺炎疫情持續超過兩年，全港學生經歷多次的停課，對身心及學習都有影響。職業訓練局(VTC)與香港青年協會合辦一連兩場名為「停一停…聽聽子女的心聲」的免費家長講座，讓家長認識在疫情新常態下，加強家庭成員之間的溝通技巧，並了解多元升學出路，與子女一同迎接放榜。

首場網上直播講座為「『疫』境抗壓有法」，將於下周六(28日)舉行，醫生鄧萬豪將從青少年心理健康角度出發，分享家庭正向溝通的技巧及抗壓方法，助家長洞察子女的精神及情緒狀況，讓家庭溝通零障礙。第二場講座為「DSE全方位升學指南」，將於下月18日舉行，家長可觀看網上直播或現場參與，講座由香港輔導教師協會副主席曾志滔主講，為家長提供最新升學資訊及分析數據，並分享其豐富的輔導經驗，協助家長與子女規劃理想的升學發展前路。

活動當日，香港中長跑運動員及運動教練陳家豪及THEi高科院畢業生、前龍舟運動員兼世界龍舟錦標賽獎牌得主鄭俊軒，亦會一起分享如何規劃個人發展方向。有興趣人士可於職訓局網上登記或致電職訓局查詢。