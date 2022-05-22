警爆門直搗九龍城唐樓毒品倉　拘2男檢值2700萬元貨

警方毒品調查科根據線報及經深入調查後，昨晚(21日)8時許掩至九龍城聯合道一幢唐樓地下，截查一名形迹可疑的男子，經搜查後在其身上未有發現可疑物品。探員將男子押解至其剛離開的唐樓單位，發現內有其他人，惟單位大門上鎖，多番拍門警告無果下，遂利用爆破工具進入單位，屋內一名男子在探員表明身份後仍作出反抗，最終被制服。

探員搜查單位後，搜出2,100多支的紙飲管，內藏28.6公斤懷疑可卡因，現場亦有一包從紙飲管拆除、約重1公斤的懷疑可卡因，另有565小包、共重14.1公斤的懷疑「Happy粉」、一包約重1.1公斤懷疑「K仔」及一批毒品包裝工具，毒品總市值約2,700萬港元。警方隨即以涉嫌「販毒」拘捕該兩名男子，單位內的男子另涉「阻差辦公」被捕。兩名被捕男子互相認識，俱22歲及報稱無業，稍後將被暫控一項「販毒」罪，案件明日(23日)上午在九龍城裁判法院提堂。

毒品調查科高級督察陳熾華表示，今次行動成功阻截大批毒品流入市面，並發現毒販將懷疑可卡因收藏在紙飲管內。該手法需要長時間及多工序作收藏及拆除，而且每支紙飲管可收藏的毒品數量不多，毒販不厭其煩選用該手法，相信藉此掩飾毒品，方便偷運及減低執法人員查驗風險，增加調查難度。