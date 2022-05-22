飲食高鹽糖可致非傳染病　市民已鮮有濃油赤醬保健康

膳食中攝取少鹽、少糖，一向是人所皆知的健康飲食之道。食物及衞生局陳肇始今日(22日)在網誌上表示，非傳染病與飲食中攝取過量的鈉和糖有關，過量的鈉攝取可導致高血壓、致命性中風和冠心病；過量糖則會增患上高血壓、心臟病和糖尿病的機會。非傳染病更對社會構成威脅，料本港這方面的負擔會隨着人口增長和老化而進一步加劇。以2016年為例，主要的非傳染病，即上述疾病、癌症、和慢性呼吸系統疾病，佔所有登記死亡個案的55%。

她表示，局方於2018年就非傳染病的防控策略及行動定下9項本地目標，當中3項與減鹽減糖有關，包括在2025年或之前，把本港人均每天鈉攝入量相對減少3成等。食衞局也聯同降低食物中鹽和糖委員會等部門，從不同渠道推動減鹽減糖的工作，例如曾推出預先包裝白方包和麥方包的自願減鈉計劃，以改良預先包裝食品配方；鼓勵生產商等參與，於符合法例的「低鹽」、「無糖」等定義的預先包裝食品展示計劃的標籤。另於與食肆合作推廣少鹽少糖飲食；亦致力把小學午膳的平均鈉含量每年減少約5%至10%，並於10年內將相關的鈉含量減至不多於500毫克水平。

陳提到政府少鹽少糖的成果，發現不少市民已不再「濃油赤醬」，食店亦表示愈來愈多顧客要求少鹽少糖。以設立少鹽少糖食店索引標示為例，當局於2019年與網上食肆搜尋平台合作設立，讓市民大眾輕易尋得相關食店，2021年搜尋人次較2020年大幅增加87%；今年平均每月搜尋少鹽少糖食店的人次更接近2,350萬。她又認為，建立少鹽少糖的飲食習慣並非一朝一夕的事，須持之以恒，有信心透過政府的積極政策推動、業界的參與和市民的支持，達致全面少鹽少糖的健康社會。