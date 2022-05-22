警西九龍反罪惡拘26人　31人違防疫規定收告票

西九龍總區行動部、西九龍交通部、西九龍警察機動部隊、西九龍衝鋒隊及油尖警區人員於上周五(20日)至今日(22日)展開代號「星軌」的反罪惡行動，於西九龍總區內多個地點設置路障檢查站截查可疑車輛，打擊涉及使用車輛的罪案。

行動中，人員共拘捕23男3女，分別涉嫌「管有危險藥物」、「酒後駕駛」、「以虛假資料誤導警務人員」、「醉酒時在公眾地方行為不檢」、「逾期逗留」、「非法入境」及「外出時未有攜帶身份證明文件」。當中亦有被捕人士涉嫌逾期繳交交通罰款、沒有依照法庭指示上庭及因詐騙案被警方通緝。人員在行動中共檢獲小量懷疑可卡因及冰毒，市值共約值6,000港元。涉及毒品的案件分別交由油尖警區刑事調查隊及深水埗分區行動及支援小隊跟進。

此外，油尖警區反三合會行動組亦聯同西九龍警察機動部隊亦巡查區內多間酒吧及夜總會。行動中，人員發現有20名男顧客及4名女顧客沒有遵從口罩令的要求佩戴口罩；2名男女顧客未能按《預防及控制疾病》（疫苗通行證規例）（第599L章）的規訂出示電子或紙本的疫苗接種紀錄或豁免證明書；2名男顧客及3名女顧客未有於進入場所前掃描「安心出行」二維碼，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。人員遂向他們發出定額罰款通知書。