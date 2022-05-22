海關破獲21年來最大宗私煙儲存倉庫案　拘3人檢7700萬元貨

海關經過全天候調查，鎖定一個活躍於港島區的私煙集團，並於昨晚(21日)突擊搜查柴灣新業街一工廈單位及一輛貨車，分別檢獲700萬支及100萬支懷疑私煙，並拘捕兩名在單位內搬貨的男子及一名貨車司機(28至53歲)。關員跟進調查後，今日(22日)凌晨再分別搜查柴灣嘉業街、鴨脷洲利樂街兩個工廈單位，亦相繼起出1,100萬支和900萬支懷疑私煙。連串行動共檢獲2,800萬支懷疑私煙，估計市值超過7,700萬元，應課稅值達5300萬港元。

海關稅收罪案調查科高級調查主任林威杰指出，今次破獲的3個大型儲存倉庫均屬同一私煙集團，相關倉庫面積平均約1,000呎，相信已運作數個月，並且選址於較少見的港島區，而非一般常見的新界區，估計集團是為了分散風險，而將私煙分別存放在不同工廈單位內，藉此減低海關掃蕩造成的損失。他補充，不法分子多數於深夜及凌晨時段犯案，妄圖減少洩露行蹤的機會，至於私煙包裝手法亦非法精細，會利用不同顏色或公仔圖案的膠袋包裝，從而偽裝成普通貨物，方便在市內運送，增加關員偵查難度。

由於疫情漸趨緩和，本港物流運輸逐步回復正常，私煙集團因此趁機補充貨源，以供應本地或海外市場。根據調查，被捕3人為集團骨幹成員，他們稍後會被落案起訴處理《應課稅品條例》適用的物品罪，案件明日(23日)上午在東區法院提堂。海關會繼續追查該批私煙的來源及去向，不排除有更多人被捕。