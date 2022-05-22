雷霆22 ：警屯門反罪惡拘8人　12人違令收告票

警方於上周五(20日)展開「雷霆2022」行動，新界北總區刑事總部亦在上周五及周六(21日)配合展開為期兩日的「犁庭掃穴」行動。其中屯門警區刑事部聯同食環署、機動部隊、警犬隊及青山分區人員於屯門區內進行反罪惡行動，突擊巡查多個罪案黑點及娛樂場所，一共拘捕8人，分別涉嫌「舉辦、開放、保持地方開放為配合無牌桌球場所」、「協助管理無牌按摩院」及「街頭賭博」。

人員於青楊街一個工廠大廈單位搗破一間無牌經營桌球室，而場內一名46歲男負責人涉嫌「舉辦、開放、保持地方開放為配合無牌桌球場所」被捕。場內11男1女(24至61歲)，因沒有遵從規例於進入該場所時使用「安心出行」應用程式，涉嫌違反防疫規定，人員遂向他們發出定額罰款通知書。另外，人員於鄉事會路一個唐樓單位搗破一間無牌經營的按摩院，場內3名女子(43至45歲)，涉嫌「協助管理無牌按摩院」被捕。警方同時於屯門河(東岸)花園拘捕4名男子(64至74歲)，涉嫌「街頭賭博」。

行動中，警方亦於區內進行重點交通執法，人員總共發出105張針對交通違例事項的定額罰款通知書。警方亦呼籲市民顧己及人，應嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。