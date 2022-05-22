政Whats噏：公僕加薪建議離地　陳健波促全面檢討薪酬機制

薪酬趨勢調查結果早幾日出爐，低層同中層分別加薪2.04%、4.55%，高層加薪高達7.26%，高層嘅加幅遠超通脹。保險界議員陳健波話公務員加薪幾乎每年都有爭議，反映現時嘅機制有問題，建議下屆政府必須作出全面檢討，兼且認同要落實「關鍵績效指標(KPI)」，提升政府效率。

陳健波日前喺社交平台上載咗一段短片，話市民對公務員加薪有好大意見，又引述有人力資源公司形容薪酬趨勢調查嘅結果驚人，由於唔少行業都經營果難，甚至倒閉，所以調查嘅結困果係離地嘅。佢直指薪酬趨勢調查嘅數字係滯後嘅，事關冇反映到第5波新冠肺炎疫情嘅影響，再加上私人市場往往論功行賞，表現好嘅員工加幅較大、有花紅，表現一段嘅就加幅較少，甚至凍薪，而政府就只按公務員職級一刀切處理，所以薪酬趨勢指標只可以作為參考，政府同時亦要考慮聘請最多人嘅中小企情況、經濟情況同政府財政狀況等等

實際上，多個公務員團體對調查結果亦有唔同意見，陳健波話公務員薪酬幾乎每年都有爭議，某程度反映呢個制度有根本問題，受影響嘅更唔止係公務員，仲有公營機構等，所以下屆政府應該全面檢討薪酬嘅問題，甚至落實KPI，而呢個係最有效推進工作嘅方法，公務員想加人工，就要做實事。