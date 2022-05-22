政Whats噏：區議員姚鈞豪仍未宣誓　民政局拖7個月冇行動

喺2019年嘅區議會選舉，泛民主派喺區議會取得優勢，但係2020年就任後就亂象頻生，更被炮轟淪為「黑暴基地」。為咗撥亂反正，政府早喺舊年年5月刊憲規定18區區議員須宣誓擁護《基本法》、效忠特區，但一年過去，至今仍有得做區議員嘅都理應過咗政府呢關，成功通過宣誓。但竟然仲有一個區議員拖逾7個月，迄今仍未宣誓，究竟民政事務局係咪掛萬漏一？呢屆政府任期仲有唔夠6禮拜，係咪要拖到下屆政府先處理？

講緊嗰個區議員係大埔區嘅姚鈞豪，佢被指前年3月喺大埔挑釁同用雷射筆照射便衣警員，被控參與非法集結、無牌管有無線通訊器具等罪名，舊年8月下旬被判處監禁3個月。因入獄嘅緣故，佢未能出席宣誓儀式，之後係獄中收到宣誓通知，但宣誓又突然被取消。當時佢曾直指當局喺宣誓當日先再收到通知話宣誓臨時取消，又冇解釋原因，批評局方「彈出又彈入」，並唔係好似局方所講係莊嚴地對待宣誓。

呢一次取消就至今都冇再收到要宣誓嘅消息啦！姚鈞豪喺舊年10月底刑滿出獄，但據佢所講，政府至今冇通知佢要進行宣誓。佢又話宣誓理應係當局作主動，但依家都冇人聯絡佢。佢亦曾經嘗試主動聯絡民政事務總署，但都冇任何結果，對此感到疑惑。至於宣誓毫無進展，佢話會繼續履行區議員職務，做得一日得一日。

東網曾向民政事務局查詢有關事宜，發言人只係回應話政府係按《2021年公職(參選及任職(雜項修訂)條例》相關要求落實有關宣誓規定，佢哋冇其他補充。

點解姚鈞豪出獄後，當局都冇安排佢宣誓？相隔兩個月，直至今年1月初，時任嘅民政局局長徐英偉因「洪門宴」事件被停職，係2月辭職，當時第5波疫情大爆發，可能要處理疫情、局長又要換人，忙亂下都唔得閒理。之但係只係處理一個區議員宣誓都要拖拖拉拉逾半年，現屆政府任期下月底屆滿，唔通署理局長陳積志諗住等下屆政府接手？