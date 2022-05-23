大樹倒塌無人理　樹幹枝葉生滿蟲　樹藝師促盡快「收屍」

深水埗有大樹倒塌超過一周沒人處理，而塌樹的樹枝、樹葉則長滿昆蟲，有市民指旁邊的樹木亦出現相類的傾斜情況，擔心隨時倒塌。該棵已倒塌的大樹，位於深水埗大坑東遊樂場旁的側巷，鄰近棠蔭街休憩公園的斜坡，倒塌後該樹仍「高過人」，甚至達兩個人的高度，並佔據半條行人路；樹葉、枝幹、斷裂的位置均出現白色塊狀物體，懷疑蛀蟲、寄生蟲痕迹。

讀者郭先生向東網表示，大樹是洋紫荊，一年前已經出現傾斜，至今月初樹幹中部終於「折腰」倒塌，但相距數星期至今，塌樹仍未被移走。郭提到，樹旁另一棵樹木亦有傾斜問題。郭續指，該路段為鄰近居民往來深水埗與大坑東邨的捷徑，平日來往的居民眾多，附近亦有幼稚園、中學，每逢上下課時間，不少學生會路過該處，早上亦有很多長者到該處附近晨運。他擔心傾斜的樹會有倒塌風險，隨時倒下傷及途人。郭指出，該地方每天均有保安員、清潔工人等人管理，不明白為何遲遲未有人跟進，質疑部門「未出事當無事」。

中華樹藝師公會會長歐永森相信，該樹木已倒塌約一周，樹根未有損壞，而斷裂的樹幹露出纖維，懷疑受大風、細菌、蟲蛀等外力因素所致，白色塊狀物體則為介殼蟲，主要吸食樹葉及幼小的枝幹的汁液，較少攻擊幹枝，相信樹木倒塌與介殼蟲無關，但部分人的皮膚或受介殼蟲刺激而敏感。歐估計，該樹屬於野生植物，但認為樹木處於行人路旁5米以內，應定期有監察，不明白當局為何未有發現樹木問題，又遲遲未能處理倒塌的樹木。歐促請樹木管理者，盡快派人執走「死樹」，並檢查鄰近樹木，防止其他樹木倒塌。路政署、康文署均回覆查詢指，該塌樹並不屬其管轄範圍，樹木辦則未有回覆。