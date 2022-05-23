港大模擬病房案例授課　學護貼地應付新冠

為培育學護，香港大學醫學院護理學院視乎學護年級設計模擬教學、沉浸式VR虛擬實境等創新訓練儀器，讓其得到更真實照顧病人、處理不同病例的學習機會。港大繼2007年引用小規模的模擬教學後，去年更率先引入嬰兒及兒童模擬病人，亦曾於疫情期間為學護預備模擬急症室，以懷疑確診、模擬病房等案例教導他們。一眾師生亦在疫情間主動到社區協助抗疫。

在一間有4名高仿真度的病人，包括2名成人，以及各1名嬰兒及兒童「躺在病床」的房間內，學院講師黃耀昌表示，教學團隊已預先錄製聲音，以及預設各種生命徵象，例如脈搏、呼吸聲、心跳聲、瞳孔變化、癲癇等，另設計近百案例供學護練習。當學護需在模擬情景中學習觀察、分析病情、應變、及練習護理技巧時，老師會在背後的房間控制「病人」，包括其回答、反應，以及生命徵象。學護的整個學習過程會被錄影，老師會於事後檢討，例如做錯了的步驟，誘導學生正確思考及給予回饋。

黃續指，相較於已受訓練的標準化真實病人，雖然可即時跟人對答，惟侵入性的技巧，例如插尿喉、鼻胃喉，只能以模擬病人「身上」替代。他強調，學護以模擬病人練習侵入性的護理技巧，跟應用在真人上的落差不大；另相信會增加他們對真病人做護理工作的信心，譬如知道替病人插尿喉到某個深度時，病人會或感到不適。副教授王文炳補充指，學院亦使用沉浸式VR虛擬實境，讓學護代入病人於病發時的第一身視角，培養同理心。