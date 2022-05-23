入讀港大護理　多站式面試篩選

「白衣天使」是不少人的志願，港大李嘉誠醫學院護理學院的護理學學士課程，一向是其中一個受歡迎的大學聯招辦法(JUPAS)課程，申請人數經常排在榜首，而今年及去年的收生名額為210人。學院透露，未來會沿用迷你多站式面試方法，經幾方面考核揀選學生，料本年度的面試將於6至7月完成。

就護理學學士的現時JUPAS收分要求，港大醫學院護理學院副教授王文炳表示，DSE最佳5科成績的中位數是25。學院會參考以往JUPAS收生分數及紀錄、香港護士管理局的收生要求、以及面試結果。另一名講師指出，除了考慮文憑試考生的成績，也會視乎JUPAS的志願排名，提醒有志者「有心就放高志願」。

王又指，學院的面試屬迷你多站式，是經過幾方面的考核，並透露指考核內容包括溝通、如何處理人際關係、對護理學的熱誠、洞察力、問題分析能力等。學院補充，面試設有多個分類，例如時事、同一時處理不同問題、識別問題的能力。而公立醫院一直是學護畢業後的主要選擇，根據最近兩年的數據，有80%至90%學院的學護投身公立醫院。